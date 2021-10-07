خرجت الجماهير السعودية من ملعب الجوهرة وهي تردد الأناشيد الوطنية احتفالاً بتحقيق الأخضر الفوز الغالي على «الكمبيوتر الياباني» حيث فرض نجوم الأخضر سيطرتهم على المنتخب الياباني بفضل المستوى الكبير الذي قدمه جميع اللاعبين داخل الملعب، إذ حضرت الروح والمستوى والنتيجة، ما جعل الجماهير تستمتع بهذا اللقاء، ليواصل الأخضر «تهكير الكمبيوتر الياباني» للمرة الثانية على التوالي بملعب الجوهرة، ليكرر الأخضر فوزه الذي حصل في مونديال روسيا، بعد أن خطف بطاقة الصعود نحو مونديال 2018 بهدف حمل توقيع المهاجم فهد المولد.