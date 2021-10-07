أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحواذه رسميا على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتضم أيضا مجموعتي PCP و RB، عملية الاستحواذ على 100٪ من ملكية نادي نيوكاسل يونايتد.

وأعلن نادي نيوكاسل عبر بيان رسمي أنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاكتمال الاستحواذ يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

وأوضح النادي: «تتكون مجموعة الاستثمار من مستثمرين صبورين على المدى الطويل ولديهم ثقة تامة في نجاح النادي في المستقبل. إعلان اليوم هو ختام عملية شاملة ومفصلة سمحت لمجموعة الاستثمار بالتوصل إلى صفقة تفيد جميع أصحاب المصلحة وستترك نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمتابعة استراتيجية واضحة وطويلة الأجل».

وأكد نادي نيوكاسل أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، سيعمل رئيسا غير تنفيذي لنيوكاسل يونايتد.

وأضاف البيان: «بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكثر المستثمرين تأثيرا في العالم، فإن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيته للتركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرياضة والترفيه، ويتماشى مع مهمة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بنشاط على المدى الطويل، لتسخير إمكانات النادي والاستفادة من إرثه التاريخي».

وتعليقا على الصفقة التاريخية، قال الرميان: «نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية. نشكر جماهير نيوكاسل على دعمهم المخلص للغاية على مر السنين ونحن متحمسون للعمل معهم».

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز أماندا ستافيلي: «هذا استثمار طويل الأجل. نحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد. نعتزم غرس فلسفة موحدة في جميع أنحاء النادي، وإنشاء هدف واضح، والمساعدة في توفير القيادة التي ستسمح لنيوكاسل يونايتد بالمضي قدما في تحقيق إنجازات كبيرة على المدى الطويل».

وأضافت: «يتماشى طموحنا مع الجماهير لإنشاء فريق ناجح باستمرار يتنافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى ويولد الفخر في جميع أنحاء العالم».

وقال المدير الجديد للنادي جيمي روبن: «نتطلع إلى مستقبل عظيم لنيوكاسل يونايتد. نيوكاسل مدينة رائعة، وهذا هو السبب في الاستثمار بكثافة في المنطقة لسنوات عديدة. لنصبح جزءا من هذا النادي العظيم ومشجعيه المذهلين».

وزاد روبن: «سنبني ناديا مجتمعيا حقيقيا، استنادا إلى معرفتنا بالمدينة وبما يتماشى مع خططنا التي تم العمل عليها بشكل وثيق مع مجلس مدينة نيوكاسل لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل».

وشكر مديرو مجموعة الاستثمار المالك السابق مايك أشلي على التزامه بعملية البيع، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمتها في العملية التنظيمية، التي ساعدت في إتمام هذه الصفقة التاريخية.