استهل منتخبنا الوطني الأولمبي مشواره في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة بفوز مستحق على نظيره منتخب سوريا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات المجموعة الثالثة للبطولة.بدأ اللقاء بسيطرة لمنتخبنا الوطني وتمكن النجم خالد الغنام من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها عبدالله الحمدان وأحرز الهدف الأول (د: 10)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل قائد المنتخب حامد الغامدي على ركلة جزاء أخرى تقدم لها عبدالله رديف وترجمها لهدف ثان لمنتخبنا الوطني (د: 90+2).وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط له ويتصدر مجموعته ويحتاج للتعادل فقط في لقائه القادم أمام منتخب البحرين الشقيق ليتأهل الأخضر لدور النصف النهائي.