سرت شائعات قوية داخل البيت الاتفاقي خلال اليومين الماضيين عن تحركات حثيثة تجريها إدارة النادي برئاسة خالد الدبل من أجل التعاقد مع جهاز فني جديد يقود دفة الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة خلفاً للوطني خالد العطوي، وأنها أبلغته بذلك في حال توصلها إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجديد، وبالتالي فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي.وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن هناك انقساماً بين الإدارة وبعض أعضاء الشرف حول استمرار الجهاز الفني في منصبه من عدمه بسبب سوء النتائج، ما جعل الفريق يدخل في دوامة ومنعطف خطر في سلم الترتيب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انقضاء سبع جولات حتى الآن.وبينت المصادر أن الإدارة لا تزال متمسكة بالمدرب ومساعديه، وتؤمن بحجم العمل الذي يقوم به لمصلحة الفريق وبإمكانهم العودة إلى الطريق الصحيح من خلال تحقيق النتائج الإيجابية. وأشارت إلى أن مباراة الأهلي القادمة بعد فترة التوقف الحالية غالبا ستكون الفرصة الأخيرة للجهاز الفني إما بالبقاء أو إنهاء العقد بالتراضي.على صعيد متصل، فضل الجهاز الفني مواصلة برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الدولية في أيام الفيفا بإجراء تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، دون الحاجة إلى إقامة معسكر داخلي أو خارجي، ويبحث حالياً مع الجهاز الإداري لأداء مباراة أو مباراتين على الأقل من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.من جهة أخرى، احتفل النادي ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبمشاركة لاعبي الفريق الكروي الأول عبدالله آل سالم، وفهد غازي، وعبدالله العويشير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، حيث نظمت عدد من الفعاليات بالتعاون مع مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثانوية بالدمام، وكرمت خلالها أكثر من 160 معلماً.