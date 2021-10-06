عقد رئيس نادي النهضة طارق الحبيشي ونائبه صائب الاطرش والرئيس التنفيذي بدرالعويس بحضور عصام المعيبد وعبدالعزيز الحسن وسالم الحويل ورئيس جمعية لاعبي قدامى المنطقة الشرقية أحمد النباط وأعضاء الجمعية إلى جانب رئيس الجالية السودانية صلاح فتح الرحمن ورئيس الجالية اليمنية أحمد العيسائي ورئيس الجالية المصرية محمد حسين، الاجتماع التحضيري الأول لدورة رئيس نادي النهضة الراحل فيصل الشهيل.وأشاد الحبيشي بالدور الكبير الذي كان يقوم به الشهيل وما قدمه لرياضة المملكة عامة والشرقية خاصة إسهاماته وتكريمه جميع الرياضيين وأندية المنطقة، إلى جانب توليه رئاسة نادي الهلال والنهضة والرئاسة الفخرية لبعض الأندية.وشكر النباط على جهوده التي يبذلها بإقامة الدورات والبرامج الرياضية والاجتماعية لصالح أعضاء الجمعية وتكريم الشخصيات الرياضية واللاعبين وكذلك الجمعيات الخيرية كما شكر ممثلي الجاليات السودانية والمصرية واليمنية حضورهم للاجتماع وقدم لهم تسهيلات للاستفادة من منشآت النادي ومرافقه.ورحب النباط بالجميع مقدما شكره للحبيشي على تقديمه تسهيلات لهم باستخدام مرافق النادي واحتضانهم هذا الاجتماع، مؤكداً أن من واجبهم تكريم شخصية رياضية عظيمة مثل الشهيل كرجل خدم الوطن الغالي.واتفق الجميع على التنسيق لكافة الأمور التي تخص الاحتفال من جميع النواحي خاصة أنه سيشارك فيه نجوم الهلال وأندية الشرقية والبحرين المخضرمون ونجوم الجالية السودانية والمصرية واليمنية.وكان التواصل من خلال الاجتماع مع ممثل لاعبي الهلال المخضرمين اللاعب عبادي الهدلول وممثل لاعبي البحرين المخضرمين اللاعب حمود سلطان.