عاد المهاجم احمد عبده لممارسة تخصصه في التسجيل حيث قاد فريقه لانتصار ثمين على النهضة في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الاولى بثلاثة اهداف مقابل هدف واستطاع تسجيل هدفين والصعود بفريقه الى المرتبة الثانية في سلم الدوري بعد ان حرمته الاصابة من المشاركة في الجولات السابقة. وتعد عودة بن عبده للمشاركة في المباريات الرسمية اضافة فنية لهجوم الفرسان.من جهة اخرى اخضع المدير الفني الحبيب رمضان كافة اللاعبين لحصة تدريب وطالبهم بنسيان الانتصار على النهضة والتركيز على تجاوز أُحد يوم الثلاثاء القادم بالمدينة المنورة في الجولة السادسة. ويعد أُحد من الفرق المنافسة على المراتب الاولى.وقد رصدت ادارة الوحدة مكافآت في حالة تجاوز المباراة المقبلة وخطف ثلاث نقاط تبقي الفريق منافسا في صراع الصدارة.