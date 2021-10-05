سجل الروسي أوليغ بروكوبييف اسمه كأول لاعب يفوز بميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور مايكل إيراني، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، وعدد من مسؤولي البعثات المشاركة واللاعبين واللاعبات، إضافة إلى الطاقم التحكيمي للبطولة الذي يبلغ 35 حكماً.وجاء فوز الروسي بروكوبييف بالذهبيتين بعد ان رفع وزن 83 كغم في منافسات الخطف لوزن 49 كغم، وتحقيقه 188 نقطة في المجموع، والتشيكي ألكسندر دزوباك بالفضية بعد أن رفع 79 كغم، وتحقيقه 185 نقطة في المجموع، والكولومبي كيفن ديفيد ييبس بيت بالبرونزية بعد رفعه 79 كغم، ومجموع 183 نقطة.وفي النتر فاز التشيكي ألكسندر دزوباك بذهبية منافسات 49 كغم، بعد أن رفع 106 كغم، والروسي أوليغ بروكوبييف بالفضية بعد رفعه 105 كغم، والكولومبي كيفين ديفيد ييبس بيت بالبرونزية بعد رفعه 104 كغم.فيما حل السعودي أمجد الغانم في المركز الخامس، والأمريكي لوكود آرون بالمركز الرابع في الترتيب العام لوزن 49 كغم.منافسات السيداتوفي منافسات السيدات لوزن 40 كغم، نالت التركية كيلتس إيزي الميدالية الذهبية في النتر بعد أن رفعت 55 كغم، والكولومبية ايسترادا صوفيا بالميدالية الفضية بعد أن رفعت 53 كغم، وجاءت الفلبينية هيبولتو جيانيث بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن رفعت 52 كغم.وفي الخطف، فازت التركية إيزي بالذهبية بعد رفعها 70 كغم، وذهبت الفضية والبرونزية للمنتخب المكسيكي، بعد أن فازت لاعبتاه كانتو ماريلي بالفضية بعد رفعها 67 كغم، وزميلتها لوبيز الكساندرو بالبرونزية بعد رفعها 66 كغم.وفي المجموع نالت التركية إيزي الذهبية برصيد 122 نقطة، والكولومبية صوفيا بالفضية برصيد 118 نقطة، والمكسيكية كانتو ماريلي بالبرونزية برصيد 118 نقطة.وشهدت المنافسات أول مشاركة دولية للسعودية رفيف مطلق في المنافسات.تفقد واهتمام من رئيس الاتحاد الدوليقام رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال الدكتور مايكل إيراني بجولة تفقدية على جاهزية الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة اليوم.وتحدث مايكل مع اللجنة المنظمة وكذلك مع بعض اللاعبين واللاعبات وقدم لهم شكره الكبير على اهتمامهم بأدق التفاصيل من أجل إنجاح الحدث العالمي.الملف السعودي أجبر «دولي الأثقال» على الاستضافةأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد الحربي أن استضافة السعودية بطولة كاس العالم للشباب لرفع الاثقال تحت 17 عاما جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة الذين سخروا كل الإمكانات من اجل أن تكون السعودية في مقدمة الدول التي تحتضن أهم البطولات والمسابقات العالمية التي منها بطولة العالم لرفع الاثقال.وقال الحربي: نجحنا ولله الحمد في أن نحصل على استضافة هذا الحدث العالمي لوجود ملف قوى وكبير يحتوي على كافة مقومات التي تجعل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال يوافق على استضافتنا منافسات البطولة. وأضاف: تلقينا إشادات واسعة خلال حفل الافتتاح من رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال مايكل إيراني وأعضاء الاتحادات المشاركة الذين انبهروا من الاستعداد الرائع الذي ظهر في البطولة خلال حفل الافتتاح واليوم الأول من المنافسات مؤكدين احقية السعودية بهذه الاستضافة العالمية.وذكر الحربي أنه يثق كثيراً بنجوم المنتخب السعودي المشاركين في البطولة بتحقيق نتائج ايجابية ومراكز متقدمة. وقال: انتقلنا من المشاركة إلى المنافسة في لعبة رفع الاثقال وهو ما جاء من عمل واضح واهتمام كبير باللعبة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي اهتم كثيراً بكل التفاصيل من أجل تطوير اللعبة.4 سعوديين في منافسات الغدوتستمر المنافسات في البطولة غداً (الأربعاء) بإقامة منافسات وزن 61 كغم بالمجموعة الثانية عند الساعة الـ10 صباحاً ويشارك فيه الرباعان السعوديان ليث الباقر وجاسم الزوري، فيما يدخل الرباعان السعوديان علي مجيد ومحمد المرزوق في منافسات وزن 55 كغم عند الساعة الواحدة ظهراً.كما ستقام منافسات وزن 45 كغم لفئة السيدات عند الساعة الرابعة، وتختتم منافسات اليوم الثاني للبطولة بإقامة منافسات المجموعة الأولى لوزن 61 كغم الذي من المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة بين الرباعين وسيكون محتدماً في هذا الوزن بتواجد الأمريكي موريس ميلر صاحب الرقم القياسي في رفعة النتر لوزن 55 كغم برفعه 155 كغم والمكسيكي أنتونيو كرازكو والتركي كان كاهريمان.