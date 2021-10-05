قدم أسطورة الكرة السعودية ونادي الاتحاد الكابتن المعتزل محمد نور اعتذاره الكبير لكافة الأهلاويين محبين وإدارة ولاعبين عقب مقولة «نجلدكم» التي وجهها إلى المذيع خالد الشنيف في برنامج «ملعب SBC» قبل مواجهة الديربي بين فريقي الاتحاد والأهلي.

وقال نور: «أقسم بالله لم أقصد الإساءة بها للنادي الأهلي، بالعكس أصدقائي وأحبابي ذو ميول أهلاوية وأكن للجميع الاحترام والتقدير».

وظهر أبو نوران مؤكدا أن مقولة «جلدناكم» لم يكن المقصود بها أي أحد، بل كانت مزحة بينه وبين الشنيف الذي صادق على حديث الأسطورة وعفويته.

من جانبه قال عدد كبير من الجماهير الأهلاوية خلال ردة فعلهم عبر «تويتر»: «نحن قبلنا أصلاً اعتذارك ونعرف «عفويتك» بالكلام وأنك من المستحيل تسقط على نادينا أو أي نادٍ آخر منذ أن كنت لاعباً، ونحن كأهلاويين نعتبرك أسطورة كروية كبيرة نعتز ونفتخر بها، وبالنسبة لنور من وجهة نظرنا أعظم كابتن مر في تاريخ الكرة السعودية شاء من شاء وأبى من أبى».