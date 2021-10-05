أعلنت وزارة الرياضة أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100% في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وقالت في بيان لها اليوم (الثلاثاء) إن ذلك جاء رغبة في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا.

وأوضحت وزارة الرياضة أن حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصرا فقط على الجماهير الرياضية فوق 12 عاما، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق «توكلنا».

كما أكدت الوزارة على الجماهير الرياضية ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة وجودهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة الجميع.