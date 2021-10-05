تختتم مساء اليوم (الثلاثاء) بطولة الوطن العاشرة والمقامة حالياً على ملعب جوهرة الشرق بحي النسيم في الرياض بين فريقي أولمبي الفيصلية والفيصل، هذا وقد وجه المنظمون لهذه البطولة بطاقات الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية لحضور هذا النهائي.يذكر أن هذه البطولة يشارك فيها لاعبون سابقون مثلوا العديد من الأندية السعودية أمثال: سعود حمود، وربيع السفياني، وحمد راشد لاعب الشعلة، ما أعطى البطولة أهمية إعلامية وجماهيرية. وقام بتنظيم البطولة كل من شايم العنزي وعبدالله سودي وفايز فهاد وعبدالعزيز عليوي. يذكر أن هذه البطولة تعتبر من أهم بطولات الحواري في شرق الرياض، التي انطلقت قبل عشر سنوات بمناسبة اليوم الوطني السعودي.على صعيدٍ آخر، تحدث لـ «عكاظ» اللاعب الليبي الدولي السابق الذي مثل الهلال ثم الشباب طارق التايب عن هذه البطولة، وقال: «َحضرت العديد من بطولات الحواري في السعودية وأعجبت بها كثيراً وذلك للتنافس الكبير بين المنظمين، بالإضافة إلى شغف الجماهير لحضور بطولات الأحياء، مؤكداً أن بطولات الحواري تعتبر رافداً أساسياً للأندية السعودية، لذا يجب على الكشافين الاهتمام بحضور مثل هذه الدورات المليئة بالنجوم للاستفادة منهمفي الأندية الرسمية»، وأضاف: «أتمنى من الإعلام تسليط الضوء على بطولات الحواري؛ لأنها انطلاقة النجوم»،وأختتم حديثه قائلاً: «أشكر صحيفة «عكاظ» على دعمها غير المستغرب لمثل هذه البطولات، فهي دائماً سباقة لدعم شباب الوطن الذين هم نواة المستقبل».