أكد مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري وجود حافز قوي لديهم من أجل تحقيق بطولة غرب آسيا مع أن الأهداف من هذه المشاركة تتجاوز تحقيق اللقب.وشدد في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الأحد قبل انطلاق البطولة على أهمية إعداد المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة ومن أهمها التصفيات الآسيوية والوقوف على الأسماء التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلا، مشيرا إلى أنه وقف بنفسه على اختيار أبرز الأسماء المتاحة لمشاركة الأخضر في هذه البطولة.وبين أنه لم يجر سوى معسكر وحيد والمباراة الودية لهذه البطولة لم تكن كافية، مؤكدا أن مباريات البطولة ستجهزهم للاستحقاقات المقبلة.وتعد التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2022 المقررة في أوزبكستان وكذلك التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 من أهم الاستحقاقات التي تنتظر الأخضر الأولمبي والذي تواجد في أولمبياد طوكيو في نسختها الأخيرة بعد أن تأجلت تلك البطولة عاما كاملا بسبب جائحة كورونا.وطالب الشهري الجماهير بدعم اللاعبين والوقوف بجانبهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.