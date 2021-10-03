تمكن الفريق الأول بنادي وج من كسب ثلاث نقاط استهل بها مشواره في دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2021 -2022.حيث استضاف نظيره الانتصار على ملعب نادي عكاظ بالطائف وتغلب عليه بنتيجة هدف مقابل لاشيء. وفي تفاصيل المباراة بدأ وج اللقاء باحثاً عن تسجيل أول أهدافه لكن ذلك لم يحدث طوال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل الفريق الضغط على الخصم والوصول لمرمى الانتصار في أوقات مختلفة حتى جاءت الدقيقة 74، إذ سدد إبراهيم الطلحي كرة تصدى لها الحارس لتصل للمهاجم سليم المزليني الذي أسكن الكرة في الشباك معلناً تقدم وج بهدفه الأول، وبعدها استطاع لاعبو نادي وج المحافظة على تقدمهم حتى نهاية المباراة. وعلق رئيس النادي صاطي العتيبي قائلاً: «اللهم لك الحمد بداية جيدة وما زال لدى فريقنا الكثير وسوف ندخل غمار المنافسة بشكل قوي».