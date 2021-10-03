يعمل مدرب الفريق الكروي الأول كوزمين كونترا خلال فترة التوقف على تجهيز بدلاء للظهير الأيمن سعود عبدالحميد، وقلب الدفاع حمدان الشمراني الغائبين للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء 4 كروت.وتشير التوقعات الأولية إلى أن الظهير الأيسر الشاب حازم الزهراني يعتبر الاسم الأبرز للدخول في التشكيل الأساسي في مباراة ضمك القادمة في الجولة الثامنة دورياً وعودة مهند الشنقيطي لمركزه الأساسي في الظهير الأيمن، بالإضافة لعودة قلب الدفاع زياد الصحفي إلى جانب أحمد حجازي عوضاً عن اللاعب حمدان الشمراني.وتعتبر مشاركة الزهراني هي الأولى مع الفريق الكروي الأول بصفة أساسية مع المدرب الروماني كوزمين كونترا الذي سيعمل خلال فترة الإعداد على تجهيز جميع اللاعبين للوصول للجاهزية العالية لما تبقى من منافسات محلية بجانب مواجهة الملحق الآسيوي في حال الحصول على الرخصة الآسيوية.ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مواجهة ودية أمام نظيره الفيحاء خلال فترة التوقف الحالية، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للفريق الاتحادي تحضيراً للمباريات القادمة، كما منح مدرب الفريق لاعبي الفريق الأول إجازة لمدة 4 أيام بعد الاتفاق مع الجهاز الإداري المشرف على الفريق الكروي الأول وسط مطالبة من لاعبي الفريق بإضافة يوم خامس قبل العودة للتدريبات.ومن المتوقع أن يستعين كونترا بعدد من الوجوه الشابة في تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد القادمة، يتقدمهم لاعب الوسط الشاب عوض الناشري ومحمد العوفي وعبدالإله الشهري وسلطان الصليلي وعبدالعزيز الحسني.