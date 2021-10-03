واصل لاعب الاتحاد المحترف المصري أحمد حجازي، تخصصه في مرمى الأهلي، بعد تسجيله هدفه الثاني الشخصي له أمام الأهلي على التوالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سبق له أن سجل في مرمى الأهلي في الموسم المنصرم. وبهذا يواصل حجازي أرقامه المميزة في ديربي جدة أمام الأهلي. يذكر أن حجازي هدد مرمى العويس أكثر من مرة في هذه المواجهة، وكان من أبرز اللاعبين في خط الدفاع الاتحادي، وأعطى ثقة كبيرة لزملائه اللاعبين.وبهذا الفوز يحقق حجازي رقماً مميزاً على صعيد المواجهات أمام الأهلي، حيث لعب قبل هذا اللقاء مباراتين حقق الفوز في اللقاء الأول وتعادل في الثاني، وحقق الفوز في اللقاء الثالث وبهذا فإن حجازي لا يخسر أمام الأهلي.