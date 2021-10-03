بات الثنائي الاتحادي سعود عبدالحميد وعبدالرحمن العبود يشكلان قوتين لفريقهما بعد أن قدما مستويات مميزة في اللقاءات الماضية للاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأكدت الأرقام مدى تأثير الظهير الأيمن للاتحاد سعود عبدالحميد دفاعياً وهجومياً، إذ صنع 9 فرص لفريقه، كما أن نسبة نجاحه في افتكاك الكرات بلغت 80.3%، وبلغت نسبة نجاحه في الالتحامات الهوائية 64.7%، وتمكن من قطع 9 كرات وتشتيت 16 كرة. أما عبدالرحمن العبود فقد أحرز هدفاً أمام النصر وصنع هدفين، وكذلك صنع 9 فرص ليعيد اكتشاف نفسه وينضم مجدداً لقائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.