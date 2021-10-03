يعود المدافع زياد الصحفي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بعد وصوله للجاهزية البدنية واللياقية، وسيكون جاهزاً لتمثيل صفوف الفريق الاتحادي الأول بعد فترة التوقف الحالية، وذلك بحسب مصادر خاصة أكدت أن الصحفي بات جاهزاً للعودة والركض على المستطيل الأخضر من جديد بعد فترة التوقف الطويلة على إثر إصابة قوية تعرض لها في الساق.وأعلن نادي الاتحاد في فترة سابقة إجراء اللاعب زياد الصحفي عملية جراحية تكللت بالنجاح. وأشار الاتحاد إلى أن اللاعب سيخضع خلال الفترة القادمة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيداً لعودته للملاعب من جديد.وكانت إصابة الصحفي عبارة عن كسر إجهادي في الساق احتاج على إثره للتدخل الجراحي في العاصمة الرياض، وأجرى المرحلة الأولى من التأهيل الطبيعي في جدة وأكمل البرنامج التأهيلي في مرسيليا الفرنسية تحت إشراف المعد البدني بوجمعة محمدي.