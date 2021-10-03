يوم ١ أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة والكيف والمزاج والمتعة، حيث يحظى هذا اليوم باستمتاع عشاق القهوة بيومهم العالمي، وفي ذات اليوم متَّع فريق الاتحاد عشاق الكرة السعودية الساحرة المستديرة بصفة عامة وعشاقه على وجه الخصوص، وقدم لهم أجمل اللمحات الفنية، واستمتع الجمهور الاتحادي بالفن الأصيل على استاد الأمير عبدالله الفيصل والفرحة بالتربع على صدارة دوري المحترفين بعد انتصار فريقهم بهدفين على الأهلي. كان المدافع حمدان الشمراني قد أحرز التقدم للاتحاد وسجل الهدف الأول، جاء بعده حجازي يتألق بارتقاء ليحرز الهدف الثاني الذي جعل الاتحاد يلعب بأمان وثقة عالية، فيما شهد اللقاء بعض لمسات من اللاعب عبد الرحمن العبود ليضيف المتعة لأجواء هذا اللقاء الكبير، وكورنادو هو الآخر بسحر أقدامه يعزف صناعات كروية تثير إعجاب الجماهير، وصنع أهداف اللقاء بتألق كبير يؤكد أنه الصفقة الرابحة.من جانب آخر تألق حارس الاتحاد كعادته مارسيلو غروهي ومتع الجماهير بتصدياته المحترفة.