انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء أمس (السبت) في مقر معسكرهم بمدينة جدة، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ ستقام كلا المواجهتين في مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يستضيف الأخضر نظيره المنتخب الياباني في السابع من شهر أكتوبر الجاري، ونظيره الصيني في الثاني عشر من الشهر نفسه. وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم. وأجرى الأخضر أمس حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة 7:30 مساءً.وضمت قائمة المدير الفني إيرفي رينارد (25) لاعباً التحقوا بالمعسكر، وهم: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان، وصالح الشهري.ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، وفيتنام.وتمكن الأخضر من تحقيق العلامة كاملة في الجولتين الأولى والثانية برصيد ست نقاط بفوزه على منتخبي فيتنام وعمان.