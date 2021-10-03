بعد أربع خسائر تلقاها «أبها» في جولات سابقة، ثم خسارة خامسة في مباراته أمام النصر بنتيجة 3/‏‏1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان في المحالة بأبها، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رصدت «عكاظ» آراء عدد من الجمهور الذين استاؤوا كثيراً من المستويات الفنية للفريق، التي لا تزال تمضي دون تغيير جذري إلى الأفضل، حيث قال نايف عسيري: للأسف الشديد أن حال فريق كرة القدم المحزن أصبح حديث أبناء عسير، وخسائر الفريق الخمس خلال سبع جولات، أمر يحتاج إلى توقف، ومحاسبة كل شخص لم يقدر العمل الذي أوكل إليه. وأضاف ناصر مهدي: ما يعانيه فريق كرة القدم، يجب أن يُعالج سريعاً، حيث استمر نزيف النقاط في خمس جولات علاوة على التعادل الوحيد، وهو أشبه بالخسارة نتيجة ضياع نقطتين. وقال: من هو المسؤول؟ وكيف يُسكت عنه حتى اللحظة؟ ولماذا كل هذا الصمت في ظل الخسائر المفجعة؟ وهل سنرى أو نسمع ترتيبات جذرية بدءا من لحظة خسارة الفريق أمام النصر؟ وانتقد خالد البشري التخبطات التي أدت إلى خسائر الفريق، علاوة على استمرار الوضع المتأزم، وكأن مسؤولي النادي راضون عما يحدث للفريق. وأكد عامر منصور أن خمس خسائر، وتعادل، وفوز يتيم، والمركز الـ15، وأربع نقاط؛ ليست مرضية على الإطلاق، وحال الفريق، غير مقبول ولا معقول، فهل سنرى فوزاً وثلاث نقاط في مباراته القادمة أمام الطائي؟ حتى تأمل الجماهير، عودة الفريق ولو بنسبة قليلة.