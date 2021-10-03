أكد المدرب المصري عادل عبدالرحمن أن جارديم لم يقدم أي شيء من اسم جارديم الذي صنع أسماء لامعة في موناكو مثل الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي فابينهو.وقال لـ«عكاظ»: «أعتقد أن المدرب لم يشاهد الهلال قبل التعاقد معه. وجهة نظري أنه يحتاج إلى أن يعرف ثقافة الهلال في الملعب التي تقوم على الاستحواذ وتسجيل الأهداف».وأضاف: «جارديم كان مضطراً للاستغناء عن هتان باهبري وفواز الطريس، بالتأكيد هما لاعبان جيدان، ولكن في ظني أنهما لم ينسجما مع أسلوب وطريقة لعب الهلال التي من أهم شروطها عدم الاحتفاظ بالكرة كثيراً واللجوء للعب السريع من لمسة واحدة، وأرى أنهما لا يسدان خانة أندريه كاريو وسالم الدوسري لأن المقارنة معهما صعبة ومن يلعب مكان هذا الثنائي أو يحل بديلاً لهما مطلوب منه أن يؤدي بنصف مستواهما على الأقل وهذا لن يحدث لما يتمتع به سالم وكاريو من مهارات خاصة».وتعادل الهلال مع الحزم في الجولة السابعة حيث أقيمت المباراة على ملعب الأخير وأضاع الفرنسي قوميز فرصة الحصول على الـ3 نقاط بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من مجريات المباراة. ويتواجد الهلال حالياً في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.