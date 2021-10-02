تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة لقاء وحيد يجمع التعاون (المركز الـ16) بضيفه الطائي (المركز الـ14) وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في تمام الساعة 6:30.

يدخل فريق التعاون هذا اللقاء بظروف صعبة بعد تذيله لجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 15 هدفاً، ويطمح «سكري القصيم» من خلال لقاء الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في الدوري والقفز للمركز الثالث عشر على أقل تقدير.

أما فريق الطائي، فإنه يعيش أفضل حالاته بعد أن خرج بنتيجتين إيجابيتين في آخر لقاءين، إذ تعادل مع الباطن سلبياً ومن ثم فاز على الاتفاق برباعية مقابل هدفين بعد أن تعرض لثلاث هزائم في الجولات الثلاث الأولى، ويحتل فارس الشمال المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ويبحث عن فوزه الثاني ليصل للنقطة السابعة ويقفز للمركز الحادي عشر قبل فترة التوقف.