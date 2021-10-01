«ما يشيل الاتحاد إلا دفاعه»، فبعد أن عجز هجومه عن هز شباك جاره الأهلي، تولى قلبا الدفاع حمدان الشمراني وأحمد حجازي مهمة هز الشباك، ليساهما برفقة الحارس مارسيلو غروهي في قيادة الاتحاد للفوز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قبل بدايته أجواء احتفالية رائعة بمناسبة عودة الحياة الرياضية لاستاد الأمير عبدالله الفيصل، واكتملت جمالية الأجواء بلقاء رائع وجميل لا يليق إلا بقطبي جدة. شهد الشوط الأول فرصا عدة إذ وقفت العارضة لتسديدة علي الأسمري، كما تصدى مارسيلو غروهي لتسديدة عمر السومة، وفي المقابل تصدى محمد العويس لتسديدتي ايغور كورنادو وعبدالرحمن العبود.وفي الشوط الثاني، قص المدافع الاتحادي حمدان الشمراني شريط الأهداف برأسية ولا أجمل بعد عرضية كورنادو (د:50)، وبعد سبع دقائق ومن عرضية أخرى لساحر الكرة الاتحادية كورنادو أضاف المدافع أحمد حجازي الهدف الثاني للاتحاد (د:57). وتألق الحارس الاتحاد مارسيلو غروهي في التصدي لثلاث محاولات خطيرة من قبل المهاجم الأهلاوي عمر السومة، كما أنقذ الحارس محمد العويس فريقه من هزيمة ثقيلة.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الخامس ويحافظ على صدارته لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما تلقى الأهلي خسارته الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ13.