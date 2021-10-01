قلب الشباب تأخره بهدف أمام ضيفه الفيحاء لفوز بهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الفيحاء أولاً عن طريق هدافه رامون لوبيز (د:٩)، ومن ثم أحرز الشباب هدفين عن طريق كارلوس جونيور (د:٢٤)، وأحمد شراحيلي (د:٢٧).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة في المركز الثامن، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند ١٠ نقاط في المركز السادس.