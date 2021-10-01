خرج الفيصلي بتعادل قاتل من أمام ضيفه الباطن بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدفي الباطن كل من يوسف الشمري (د:٧)، ومسعود الربيعي (د:٦٦)، فيما جاء هدفا الفيصلي عن طريق كل من جوليو تفاريس (د:٥٢)، وخالد الكعبي (د:٩٠+٣).وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي تعادله الثالث ويصل للنقطة التاسعة في المركز العاشر، كما حقق الباطن تعادله الثالث كذلك ووصل للنقطة السادسة في المركز الـ13.