يواجه مدرب الأهلي بيسنيك هاسي ضغوطات غير عادية في لقاء الديربي الذي سيجمع فريقه بالاتحاد مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ قد تكون الفرصة الأخيرة له مع فريقه، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير والإعلاميين؛ وذلك لسوء النتائج غير المرضية لعشاق قلعة الكؤوس حيث يدخل المواجهة السابعة دون تحقيق أي فوز، إذ جمع خمس نقاط من خمسة تعادلات وخسارة أمام فريق الفيحاء في الجولة الماضية.يذكر أن الجماهير الأهلاوية سبق أن وجهت اللوم لإدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي؛ للتعاقد معه من البداية، والصبر عليه حتى الآن.