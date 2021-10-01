تترقب الجماهير الاتحادية والأهلاوية موعد انطلاق مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد والمقررة إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر ديربي «جدة» بين الاتحاد والأهلي من أقوى الديربيات في الدوري السعودي على جميع الأصعدة إعلامياً وجماهيرياً، وله حسابات خاصة بين جماهير الفريقين نظراً لامتلاك الفريقين مجموعة من اللاعبين المميزين على المستوى المحلي والأجنبي وبلا شك ستكون أنظار جماهير الفريقين على خط الهجوم، ففريق الأهلي لديه اللاعب عمر السومة الذي حتى الآن لم يسجل أي هدف منذ انطلاقة الدوري، والذي غاب في 4 جولات بسبب الإصابة، إذ لعب مباراتين فقط ولم يستطع التسجيل، فهل يفطر «السومة» في مرمى (قروهي) وتكون الانطلاقة له تهديفياً هذا الموسم أم يواصل الصيام ويثبت هبوط مستواه؟وفي الاتحاد نجد اللاعب البرازيلي رومارينيو الذي يعتبر مصدر إسعاد للجماهير الاتحادية نتيجة المستوى الكبير الذي يقدمه مع الفريق حيث صنع أكثر من فرصة لزملائه في المباريات الماضية واستطاع تسجيل 4 أهداف، فهل يزور (روما) شباك العويس ويزيد من غلته التهديفية ويزيد من الأوجاع الأهلاوية؟