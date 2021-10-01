أكد نجم المنتخب والاتحاد سابقاً أحمد جميل أن مباراة الاتحاد والأهلي دائماً تحظى بتنافس كبير، دون العودة لمستوى أي فريق قبل هذا اللقاء. وعن المعطيات في الفريقين قال: «بلا شك الواضح أن الاتحاد هو الأفضل عطفاً على المستويات التي قدمها في المباريات السابقة التي جعلته في صدارة الدوري». وأضاف: «الاتحاد يعيش أجواء مستقرة بشكل كبير بعكس فريق الأهلي الذي يعاني من سوء النتائج إذ لم يحقق أي فوز، ولكن هذا لا يعني أن الأهلي سيسلم المباراة، بل سيبحث عن الفوز بكل قوة لمصالحة جماهيره غير الراضية بسبب سوء النتائج»، وعن المباراة قال: «ستكون مثيرة وقد تحضر الأهداف بشكل كبير؛ نظراً لما يمتاز به الفريقان من لاعبين مميزين على المستوى المحلي والأجنبي»، وعن عودة الفريقين إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل قال: «هذا الملعب يحمل ذكريات سعيدة للاتحاديين إذ إن الاتحاد تفوق في عدد مرات الفوز على أرضية هذا الملعب، وأتمنى أن يكون هذا الأمر حافزاً للاعبي الاتحاد لتحقيق النقاط الثلاث. وأكد «جميل» أنه سيكون أول الحاضرين لهذا اللقاء دعماً لفريقه في هذا اللقاء الكبير، واختتم حديثه بقوله: «المباراة ليست سهلة ولكنها مثيرة».