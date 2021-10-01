يبحث لاعب الاتحاد المحترف المصري أحمد حجازي عن مواصلة أرقامه المميزة في ديربي جدة أمام فريق الأهلي في اللقاء الذي يقام، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، إذ يعتبر «حجازي» من أهم اللاعبين الموجدين في التشكيلة الاتحادية بعد أن أعطى الدفاع الاتحادي قوة كبيرة يصعب على المهاجمين اختراقه بسهولة، ويملك حجازي رقماً مميزاً على صعيد المواجهات أمام الأهلي، إذ لعب قبل هذا اللقاء مباراتين حقق الفوز في اللقاء الأول وتعادل في اللقاء الثاني، فهل يواصل تميزه في مواجهات فريقه أمام الأهلي أم تكون هناك كلمة أخرى لمهاجمي الفريق الأهلاوي؟