يشهد الشارع الرياضي مساء اليوم (الجمعة) عرساً رياضياً بعودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بلقاء يليق بهذه العودة، إذ يواجه الاتحاد جاره الأهلي في «ديربي الغربية» عند الساعة 8:20، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما يلتقي الشباب بضيفه الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة 6:20، ويستضيف الفيصلي نظيره الباطن على استاد مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 6:25.«ديربي» لا يعترف بالفوارقعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، يستضيف الاتحاد جاره الأهلي بحثاً عن الانفراد بصدارة الدوري، إذ يدخل العميد هذا اللقاء متصدراً الدوري برصيد 13 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 15 وعليه خمسة.ظهر الاتحاد بمستويات مميزة مع مدربه الروماني كوزمين كونترا، إذ أعاد بعضاً من هيبة العميد. ويعتمد كوزمين على طريقة 4-2-3-1 بوجود رومارينهو في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي فهد المولد، وإيغور كورنادو، وعبدالرحمن العبود. ويتواجد في حراسة المرمى المتميز مارسيلو غروهي، وأمامه الثنائي أحمد حجازي، وحمدان الشمراني. ويتميز الاتحاد بوجود الاحتياطي الجاهز، إذ يتواجد ثنائي الهجوم يوسف نياكاتي، وهارون كمارا، وكذلك البرازيلي برونو هنريكي.أما الأهلي فيدخل اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد خمس نقاط حصدها من خمسة تعادلات وخسارة، وله من الأهداف ستة وعليه ثمانية. ويطمح «الراقي» من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول في الدوري، والابتعاد عن مراكز الهبوط.ورغم الأسماء المميزة التي قدمت للفريق، إلا أن «الراقي» ما زال يبحث عن ذاته بقيادة مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي الذي يعتمد على طريقة 4-2-3-1 بوجود عمر السومة في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي الحسن نداو، وزياد الجهني، وسلمان المؤشر. ويتواجد كالمعتاد في حراسة المرمى الحارس محمد العويس، وأمامه ثنائي الدفاع محمد خبراني، ودانكلير بيريرا. ويعتمد هاسي على ثلاثي الاحتياط عبدالرحمن غريب، ومحمد المجحد، وعلي الأسمري، كعناصر بديلة في الشوط الثاني.طموحات «البرتقالي» تهدد «الليث»على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل الشباب لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بحثاً عن فوزه الثاني في الدوري، والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل الليث الأبيض المركز العاشر برصيد ست نقاط حصدها من انتصار وثلاثة تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف تسعة وعليه 10. أما الفيحاء فيدخل اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف ثمانية وعليه أربعة. ويطمح البرتقالي لحصد النقاط الثلاث ومواصلة منافسته على مراكز المقدمة.«العنابي ناوي على السماوي»على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض الفيصلي لقاء صعبا أمام ضيفه الباطن. ويسعى «العنابي» لتحقيق الفوز والصعود لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد ثماني نقاط حصدها من فوزين وتعادلين وخسارتين، وله من الأهداف سبعة وعليه ثمانية. أما الباطن فيدخل اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد خمس نقاط حصدها من انتصار وتعادلين وثلاث خسائر، وله من الأهداف ثلاثة وعليه ستة. ويسعى «السماوي» للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.