كشف لاعب نادي الاتحاد السابق أحمد خريش قصته في مباراة الديربي عام 1420 التي جسد خلالها التفاني وحب الشعار لنادي العميد.

ويستعيد خريش الذاكرة إلى تلك المباراة، حين كان مستبعداً من اللعب بسبب ظرف وفاة ابنته في اليوم السابق للمواجهة، ولكن ما حدث كان مفاجأة لزملائه اللاعبين والمدرب بعدما توجه اللاعب إلى معسكر الفريق بعد مواراة جثمان ابنته الثرى مباشرة، وأصر على المشاركة في المباراة بعدما تحدث مع قائد الفريق آنذاك أحمد جميل والمدرب ديمتري.

يذكر أن خريش سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد برباعية.