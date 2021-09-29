تواصل بطولة الوطن العاشرة فعاليتها والمقامة حالياً على ملعب جوهرة الشرق بحي النسيم في الرياض وذلك بحضور شخصيات رياضية وإعلامية، إذ سيقام دور الأربعة مساء اليوم بين فريقي الفيصل وفريق مرسيليا، وفريق أولمبي الفيصلية وفريق رويال. يذكر أن هذه البطولة تقام تحت إشراف شايم العنزي، وبدر العقيل، وعبدالله سودي، إذ تعتبر هذه البطولة من أهم بطولات الحواري في شرق الرياض حيث انطلقت هذه البطولة قبل 10 سنوات وذلك بمناسبة اليوم الوطني، الذي يعد ذكرى غالية على كل مواطن يعيش في هذا الوطن. هذا وتشهد البطولة مشاركة لاعبين سابقين مثلوا بعض الأندية بالرياض أمثال سعود حمود وربيع السفياني ولاعب الشعلة حمد راشد وغيرهم من اللاعبين.