في الوقت الذي ستعود الحياة فيه مجددا لاستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بإقامة مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي يوم (الجمعة) القادم، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستذكر أنصار العميد آخر انتصار حققه الفريق الاتحادي على المنافس التقليدي الأهلي كان بهدف مقابل لاشيء عن طريق«الصقر» نايف هزازي في العام 2012 في لقاء الدور الثاني من دوري المحترفين. «عكاظ» التقت بالنجم الاتحادي السابق نايف هزازي، الذي اعتبر عودة المباريات لاستاد الأمير عبدالله الفيصل يعيدنا للذكريات الجميلة له مع العميد، ومنها أول أهدافه في لقاءات «الديربي» إبان وجوده مع العميد، مبينا أنه لن ينسى الهدف الذي هز به شباك الأهلي من خلال الكرة التي تلقاها من أخيه إبراهيم هزازي الذي انضم في العام 2012 لصفوف الاتحاد، وتعتبر من المباريات التي لاتنسى له مع العميد. وتمنى هزازي أن يوفق الفريق الاتحادي الحالي في تحقيق الفوز على فريق الأهلي بمواجهة «الديربي» القادمة، والتأكيد على أن العميد يسعى للمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي، موضحا أن العناصر الفنية الموجودة في صفوف الاتحاد تعتبر أفضل من المنافس التقليدي الأهلي، ولكن لابد على لاعبي العميد احترام الخصم واللعب بروح معنوية عالية وتقديم المستوى الفني الذي يسهم في تحقيق الفريق للفوز وحصد النقاط الثلاث.