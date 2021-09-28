أنهت الجهات المنظمة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحضيراتها المسبقة لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الأمير عبدلله الفيصل بعد انقطاع طويل دام لأكثر من تسع سنوات نظير الإغلاق للصيانة. وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» فإن الجهات المسؤولة عن التنظيم أعدت خطة لعملية دخول وخروج الجماهير بطريقة محكمة تضمن سلامة كافة الجماهير الحاضرة، إضافة إلى اتمام عملية الدخول والخروج بسلاسة تفادياً للزحام خصوصاً أن طريقة بناء الملعب على شكل الزونات المغلقة تتطلب وضع خطة خاصة ومختلفة عن ملعب الجوهرة. كما أوضح المصدر أن عدد الجماهير الحاضرة للديربي يصل لـ14 ألف متفرج بواقع 10 آلاف مشجع للاتحاد و4 آلاف للأهلي يشكلون 60% من العدد الإجمالي للمدرجات التي تصل لـ27 ألف مقعد بحيث يكون نصيب الاتحاد 70%، والأهلي 30%، كون المباراة تلعب على أرض الاتحاد كفريق مستضيف للديربي.