قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والمقرر إقامتها الجمعة القادمة عند الساعة (8:20) مساء، وذلك بعد زيارة المنشأة من قبل فريق الرابطة بالتنسيق مع إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة للوقوف على جاهزية ملعب الأمير عبدالله الفيصل وكذلك لرغبة نادي الاتحاد مستضيف المباراة.وكانت «عكاظ» تميزت بعودة المباريات مجددا على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في عددها الأربعاء الماضي، بإقامة لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي ضمن دوري المحترفين.من جانب آخر، تحتضن قاعة الاجتماعات باستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة اليوم (الثلاثاء) الاجتماع التنسيقي للجهات المنظمة لمباراة الديربي القادمة، بحضور إدارة الملعب، وفريق رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والجهات الأمنية والصحية التي ستكون متواجدة في اللقاء المرتقب.