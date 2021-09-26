برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وبحضور القنصل الباكستاني أنس صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة، وعدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالشؤون الرياضية تم أمس (السبت)، إسدال الستار على بطولة عيون جدة المتعددة والمقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ لبلادنا العزيزة بالتعاون بين أمانة محافظة جدة وجمعية عيون جدة على صالة عيون جدة المغطاة، وجاءت النتائج كالتالي:

فئة ٢٠٠٩ لكرة القدم:

فازت أكاديمية أكاديميكا على أكاديمية ولفر ٦/٣

نهائي بطولة السلة:

فازت الفلبين على لبنان

نهائي كرة القدم فئة ٢٠٠٤:

فازت جمعية عيون جدة على فريق كفى

وفي نهائي الطائرة:

فاز فريق عيون جدة الذي لعب ضد فريق السعودية بشوطين مقابل لاشيء

وفي نهائي القدم جاليات:

فازت السعودية على باكستان

٧ / ٥

يذكر أن هذه البطولة شارك فيها ٣٢ جالية، إضافة إلى ١٦ أكاديمية مختلفة، وتشمل البطولة ١٠ ألعاب مختلفة، واستمرت لأكثر من ١٠ أيام، وهي ضمن 5 فعاليات نفذتها الجمعية بمناسبة اليوم الوطني، منها جدارية «هي لنا دار» بمساحة ١٨ مترا مربعا نفذها أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة، وبطولة الألعاب المتعددة التي شارك فيها ١٢٠ لاعبا، وكذلك معرض وطن المجد والعطاء الذي شارك فيه أكثر من ٤٠ فنانة وفنانا الذي استر لمدة يومين في صالة تسامي بالصيرفي مول.

والفعالية الرابعة هي إكمال الجزء المتبقي من كورنيش الألوان على الواجهة البحرية وتزيينها بألوان شعارات اليوم الوطني.

أما الفعالية الخامسة والأخيرة هي مسابقة نحن الوطن على الموقع الإلكتروني وهي بعنوان «شاركنا حبك للوطن بصورة أو رسمة أو كلام من قلبك»، وتستمر إلى يوم ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١ وبلغ عدد المشاركين فيها والزائرين للموقع إلى اليوم ما يزيد على ٩٠ ألف شخص.