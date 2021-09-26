توج رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي، لاعب إسكواش نادي الاتفاق ياسر آل عباس بلقب البطولة التصنيفية تحت 19 عامًا التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض.وتسلم ياسر آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما حصل لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان على المركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء في المرتبة الثالثة لاعب نادي الهلال عبدالإله أبو رقة، حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحل في المرتبة الرابعة لاعب نادي الوحدة سالم المولد، حيث تسلم مكافأة مالية.