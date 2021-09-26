اختتمت منافسات بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز، التي أقيمت في مركز المرتجز للفروسية في ملهم؛ حيث شارك في البطولة أكثر من 180 فارساً وفارسة تنافسوا على مدار 3 أيام وخلال 6 أشواط.وشهد اليوم الأخير من البطولة إقامة شوط هيئة تطوير بوابة الدرعية الشريك الاستراتيجي للاتحاد السعودي للفروسية، إذ شارك في الشوط أكثر من 80 فارساً وفارسة، وتوج مدير الإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة الفائزين، إذ حقق المركز الأول عبدالله الغامدي بعد منافسة شرسة من صاحب المركز الثاني الفارس علي المقعدي، فيما حل في المركز الثالث الفارس خالد المبطي.وكان الشوط الأول المفتوح (1) قد شهد زيارة جمعية إنسان لرعاية الأيتام في منطقة الرياض، وشارك ضيوف أبناء إنسان في تتويج أبطال الشوط الأول، إذ نال المركز الأول الفارسان حسن العبدالعزيز وعبدالعزيز الصبياني، فيما خطف المركز الثاني الفارسان عبدالرحمن البلادي ومشعل القحطاني، واحتل المركز الثالث الفارسان هادي خيري ومحمد عقيلي، ونال المركز الرابع الفارستان الأميرة وطفة آل سعود، والأميرة الجوهرة آل سعود.فيما كان التنافس في اليوم الأول في الشوط المفتوح «3» عالياً بين 66 فارساً وفارسة المشاركين في الشوط بارتفاع 125سم بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق الفارس خالد آل هادي المركز الأول بعد منافسة بزمن 58 ثانية فيما خطف المركز الثاني الفارس عبدالله إبراهيم بزمن 95،53 ثانية، فيما نال المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الراجحي بزمن 59،75 ثانية.وتبعها منافسات اليوم الثاني والشوط المفتوح «2» بين 121 فارساً وفارسة المشاركين في شوط بارتفاع 110سم بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق الفارس عبدالله إبراهيم المركز الأول بعد منافسة قوية من صاحب المركز الثاني الفارس فيصل أباالخيل، فيما نال المركز الثالث الفارس محمد العسكر.