كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن إدارة النصر ستحسم أمر المدرب الجديد هذا الأسبوع من خلال إعلانها التعاقد بشكل رسمي مع أحد المدربين المطروحين على طاولة المفاوض النصراوي. وجاء التأخر في إعلان اسم المدرب بسبب رغبة الإدارة النصراوية التعاقد مع اسم تدريبي كبير يليق باسم النصر ونجومه، حيث كشفت المصادر وضع إدارة مسلي آل معمر 3 خيارات تدريبية؛ إذ تضع في الخيار الأول أسماء 5 مدربين كبار هم: الإسباني فالفيردي مدرب برشلونة السابق، والفرنسي رودي غارسيا، والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري السابق، والبرتغاليان اندريه بواش وباولو فونسيكا، ولكن لا تزال الأمور لم تحسم بعد بسبب رفض بعضهم الحضور إلى منطقة الشرق الأوسط، ورغبة بعضهم الحضور في الفترة الشتوية، وهو ما ترفضه الإدارة النصراوية. والخيار الثاني لخمسة مدربين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن. والخيار الأخير أيضاً خمسة مدربين كحل أخير في حال لم يتم التواصل مع أي من الأسماء السابقة. واستبعد المصدر مفاوضة الروماني كوزمين مدرب الهلال والمنتخب السعودي السابق. ومن المتوقع أن يعلن التعاقد مع المدرب الجديد قبل مباراة النصر أمام أبها في الجولة السابعة التي ستقام في أبها الخميس المقبل.