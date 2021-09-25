اكتفى فريق الرائد وضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الفيصلي أولاً عن طريق مهاجمه جوليو تفاريس بعد العودة لتقنية الفيديو (د: ١٥)، ومن ثم عادل للرائد محترفه كريم البركاوي من ركلة جزاء (د: ٨١).

وبهذه النتيجة يحقق الرائد تعادله الثاني ويصل للنقطة الـ 11 وفي المركز الثالث، كما حقق الفيصلي تعادله الثاني ووصل للنقطة الـ 8 وفي المركز التاسع.