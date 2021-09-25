واصل فريق الحزم مسلسل انتصاراته وتمكن من هزيمة مضيفه فريق الفتح بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد لفريق الحزم عن طريق اللاعب محمد خدفي (د: ٥٢)، وبهذه النتيجة يحقق الحزم فوزه الثاني ويصل للنقطة الثامنة وفي المركز الثامن، فيما تلقى الفتح خسارته الثانية وتجمد رصيده عند ٨ نقاط وفي المركز السابع.