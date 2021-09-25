تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عبدالرحمن العبود، لإرهاق بدني في مباراة فريقه مع التعاون مساء أمس ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأشارت المصادر الخاصة لـ«عكاظ» إلى أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أمام الأهلي في الجولة السابعة دورياً.وفضل مدرب الفريق كوزمين كونترا إراحة العبود عن إكمال المباراة واستبدله في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة؛ حرصاً منه على سلامة اللاعب الذي بذل مجهوداً مضاعفاً في مباراة الأمس أمام التعاون ونال على إثرها تقييم ثاني أفضل لاعب.من جهة أخرى، واصل المدافع زياد الصحفي تدريباته في صالة الحديد لتقوية العضلة ورفع المخزون اللياقي لضمان الجاهزية التامة قبل العودة للمشاركة مع الفريق وتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بعد غياب طويل عن الركض على العشب الأخضر بسبب تعرضه لإصابة في الساق أجرى على إثرها عملية جراحية تكللت بالنجاح.وبحسب مصادر «عكاظ» تواجد اللاعب زياد الصحفي في صالة الحديد مساء أمس، على الرغم من منح المدرب الروماني كوزمين إجازة يوم واحد للاعبين، إذ تشير المصادر الخاصة إلى أن زياد الصحفي سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف المقبلة.