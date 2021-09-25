تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة السادسة «هي لنا دار» لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يستضيف الفتح (المركز الـ7) نظيره الحزم (المركز الـ11) عند الساعة 6:15م، ويلتقي الرائد (المركز الـ5) ضيفه الفيصلي (المركز الـ8) عند الساعة 8:25م.النموذجي يخشى حزم الصمودعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الفتح لقاءه أمام الحزم سعياً لتحقيق النقاط الثلاث والمنافسة على مقاعد المقدمة، إذ يحتل النموذجي المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 6 وعليه 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع، أما فريق الحزم فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الثاني والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل حزم الصمود المركز الـ11 برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وخسارتين وله من الأهداف 7 وعليه 9 أهداف.وصافة الرائد مهددة بالفيصليعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق الرائد لقاءً مهماً أمام الفيصلي ويبحث رائد التحدي من خلاله عن حصد النقاط الثلاث والقفز لمركز الوصافة إذ يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وله من الأهداف 10 وعليه 8 أهداف، أما فريق الفيصلي فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن مواصلة مسلسل انتصاراته للعودة لفرق المقدمة إذ يحتل العنابي المركز الثامن برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 6 وعليه 7 أهداف.