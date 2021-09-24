خرج فريق التعاون بتعادل مثير من أمام مضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.تقدم فريق الاتحاد أولاً عن طريق مهاجمه رومارينهو من ركلة جزاء (د: 27)، وعادل للتعاون مدافعه اياغو سانتوس (د: 74)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الأول ويصل للنقطة 13 محافظاً على صدارته للدوري، فيما حقق التعاون تعادله الثالث ووصل للنقطة الثالثة وفي المركز السادس عشر والأخير.