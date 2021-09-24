وسط أجواء وطنية رائعة من جماهير منطقة عسير الجميلة أنتصر ضمك على جاره أبها بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقان تقدم ضمك أولاً عن طريق ميجو كاكتاس (د: 17)، وعادل لأبها مهاجمه ميتشيل تي فريدي (د: 63)، ومن ثم أحرز فريق ضمك هدفين عن طريق ايميليو زيلايا (د: 74)، قبل أن يعود ميجو كاكتاس ليحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه (د: 86).وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثالث ويصل للنقطة 11 ويقفز للمركز الثالث، فيما تلقى أبها الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الـ15.