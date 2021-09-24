تتواصل الإثارة والندية في جولة «هي لنا دار» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يلتقي مساء اليوم (الجمعة) الاتحاد بنظيره التعاون عند الساعة 8:25، كما يواجه أبها جاره ضمك عند الساعة 6:40.لا للتهاونفي «الجوهرة المشعة»، يستضيف الاتحاد متصدر الدوري نظيره التعاون ويطمح العميد من خلال لقاء الليلة لمواصلة سلسلة انتصاراته القوية والمحافظة على صدارته لدوري المحترفين إذ يملك العميد 12 نقطة حققها من أربعة انتصارات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 14 وعليه أربعة أهداف، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15 برصيد نقطتين فقط حصدهما من تعادلين وثلاث خسائر وله من الأهداف تسعة وعليه 14 هدفاً، ويطمح سكري القصيم لتحقيق انتصاره الأول في دوري المحترفين لهذا الموسم والابتعاد عن مراكز الهبوط.وسبق أن التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، انتصر العميد في 12 لقاء، فيما فاز سكري القصيم في ستة لقاءات، وتعادلا في أربعة لقاءات، وتمكن هجوم الاتحاد من إحراز 47 هدفاً، فيما أحرز هجوم التعاون 39 هدفاً.ديربي عسيرعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستضيف الجريح أبها جاره ضمك سعياً لتحقيق انتصار طال انتظاره إذ يحتل زعيم الجنوب المركز الـ14 برصيد أربع نقاط حصدها من فوز في الجولة الأولى ومن ثم تعادل وثلاث خسائر وله من الأهداف خمسة وعليه 12 هدفاً، أما ضمك فيدخل اللقاء بطموحات مختلفة إذ يحتل فارس الجنوب المركز الخامس برصيد ثماني نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين وخسارة وحيدة تلقاها في الجولة الأولى، وله من الأهداف ستة وعليه مثلها، ويقف التاريخ في جانب ضمك إذ التقى الفريقان في أربع مواجهات في دوري المحترفين، انتصر أبها في اللقاء الأول وتعادلا في الثاني وفي الموسم الماضي انتصر ضمك ذهاباً وإياباً، وتمكن هجوم ضمك من إحراز 10 أهداف فيما أحرز هجوم أبها تسعة أهداف.