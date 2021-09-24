في واحدة من أقوى لقاءات الجولة خرج فريق الشباب بالتعادل الإيجابي مع جاره الهلال بهدفين لكل منهما في ديربي الرياض وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الشباب بهدف مبكر عن طريق اوديون ايغالو (د: 2)، وعادل للهلال بافيتيمبي قوميز من ركلة جزاء (د: 14)، وعاد الشباب مجدداً للتقدم عن طريق هتان باهبري (د: 61)، ليعادل الهلال النتيجة مجدداً عن طريق علي البليهي (د: 70).وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الثالث ويصل للنقطة السادسة ويحتل المركز التاسع، فيما حقق الهلال التعادل الثاني ووصل للنقطة الـ11 وأحتل المركز الثاني.