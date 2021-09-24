اكتسح فريق الطائي ضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز أهداف الطائي الأربعة كل من: سيفاس ماليلي (هدفين ٣٤، ٧٧)، عبدالعزيز الحرابي (د: ٢٨)، مارسيلو (د: ٦٦)، فيما جاء هدفا الاتفاق عن طريق محترفه سوزا (هدفين ٢١، ٤١)، وبهذه النتيجة يحقق الطائي أول فوز له في دوري المحترفين ويصل للنقطة الرابعة وفي المركز الرابع عشر، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند النقطة السادسة وفي المركز العاشر.