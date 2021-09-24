استعاد فريق النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد للنصر عن طريق محترفه تاليسكا (د: ٣٤)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة وفي المركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند خمس نقاط وفي المركز الثالث عشر.