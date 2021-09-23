شهدت تدريبات الفتح مشاركة اللاعب عمار الدحيم بعد فراغه من فترة التأهيل التي استمرت أسبوعين خضع خلالها لفحوصات من قِبل الجهاز الطبي بالنادي وتأكد شفاؤه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، في حين واصل باقي اللاعبين تدريباتهم اليومية استعدادا لمواجهة الحزم بعد غد السبت ضمن جولة «هي لنا دار»، إذ بدأت التدريبات بالجوانب اللياقية، قبل ان يجري المدير الفني يانييك فيريرا تدريبات متنوعة ركز من خلالها على الجوانب التكتيكية عبر جمل معينة تم تطبيقها على مساحة نصف الملعب جرى الاعتماد فيها على التمرير السليم وتنويع اللعب إلى جانب التسديد المباشر على المرمى، قبل أن يختم التدريب بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ويجري مناورة تكتيكية عبر الخطوط الدفاعية والهجومية وسط مساحات ضيقة بلعب الكرة من لمستين.