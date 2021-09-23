بعيداً عن المواجهة الكبيرة التي ستجمع ناديي الهلال والشباب مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد بالرياض، حيث ستتجه الأنظار إلى 11 لاعباً في الفريقين على وجه التحديد بسبب أنهم سبق ومثلوا الزعيم والليث، ولذلك سيدخل كل لاعب هذه لمباراة وكأنها رد اعتبار لإثبات نفسه ووجوده بأنه ما زال اللاعب القادر على العطاء داخل المستطيل الأخضر.في الليث 8سيحاول 8 من لاعبي الشباب سبق أن مثلوا فريق الهلال أن يقدموا كل ما لديهم لمساعدة فريقهم «الليث» في تجاوز محطة الهلال والانطلاقة نحو المنافسة ومسح الصورة السيئة لمستوى الفريق في الجولات السابقة، حيث يمثل الشباب حالياً من اللاعبين الذين ارتدوا قميص الهلال، وهم: عبدالله الزوري، أحمد شراحيلي، نواف العابد، عبدالله الشامخ، حسين القحطاني، عبدالملك الخيبري، مروان حيدري، والمنضم حديثاً هتان باهبري.في الزعيم 3في نادي الهلال ثلاثة لاعبين مثلوا نادي الشباب ببسالة، أولاً لتحقيق الفوز ومواصلة الاستمرار في المنافسة على الصدارة، وثانياً كون اللقاء أمام فريقهم السابق وهم: عبدالله الحمدان، والنجم الدولي عبدالله عطيف، «المصاب»، والمدافع متعب المفرج.